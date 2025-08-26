Сибига озвучил Рубио и европейским коллегам позицию Украины по гарантиям безопасности

Андрей Сибига / © Getty Images

Реклама

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял участие в международном разговоре с представителями США и ведущих европейских союзников, где обсудили будущие гарантии безопасности и шаги к миру.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Андрей Сибига сообщил о своем участии в важном международном разговоре, организованном государственным секретарем США Марко Рубио. К дискуссии приняли участие министры иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, Франции Жан-Ноэль Барро, Германии, Италии Антонио Таяни, Польши Радослав Сикорский, Великобритании Дэвид Лемми и представительница ЕС Кая Каллас.

Реклама

Сибига поблагодарил государственного секретаря США за его усилия, а также президента Дональда Трампа за «миротворческое лидерство». Он отметил, что этот разговор стал продолжением предварительных контактов лидеров, визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон и консультаций советников по национальной безопасности.

Украинская сторона подчеркнула: система гарантий безопасности должна быть конкретной, юридически обязательственной и эффективной, охватывать военное, дипломатическое, правовое и другие измерения. При этом ключевым элементом гарантий остается украинская армия, поэтому максимальное ее укрепление определено как приоритет.

«Украина готова делать следующие шаги к миру. Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любых форматах и в географиях. Мы готовы остановить убийства и дать шанс дипломатии», - заявил Сибига.

В то же время он подчеркнул: если Россия и дальше будет отказываться от конструктивных шагов, она должна столкнуться с усилением санкций и укреплением оборонных возможностей Украины.

Реклама

Сибига поблагодарил союзников за единство и поддержку и подчеркнул, что Украина остается надежным союзником и важным фактором трансатлантической безопасности.

Напомним, спецпредставитель США Кит Келлог ранее заявил, что легко начать войну, но очень тяжело ее закончить. Он также предположил, когда в Украину может вернуться мир.

Также стало известно, что в Киеве Кит Келлог говорил с премьер-министром Юлией Свириденко о гарантиях безопасности для Украины.