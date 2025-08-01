Сибига озвучил возможные сроки завершения войны в Украине: подробности

Андрей Сибига / © Getty Images

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Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствует угрозу президента США Дональда Трампа ввести жесткие санкции против РФ и стран, которые покупают у нее нефть, уже через девять дней.

Об этом дипломат сказал в интервью Yle.

По словам Сибиги, Трамп — единственный человек, которого боится российский диктатор Владимир Путин. Министр убежден, что антироссийские санкции приближают мир.

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На данный момент все страны внимательно следят за тем, выполнит ли Трамп свои обещания, отметил Сибига.

«Санкции должны быть разрушительными для российской экономики. Они должны помешать России подпитывать свою военную машину и торговать с третьими странами», — сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что многие государства до сих пор покупают нефть у России, и за это украинцы платят собственной кровью. Среди таких стран, в частности, Китай и Индия.

По словам Сибиги, цель Украины — завершить войну в этом году. По его мнению, Россия только имитировала мирные переговоры, чтобы выиграть время и захватить новые украинские территории.

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Министр иностранных дел также напоминает, что заключение мира — это интерес не только Украины.

«Сейчас Украина является гарантом безопасности. Как завершится эта война, повлияет на безопасность и Европы, и других регионов. Это нужно осознавать, и мы должны общими усилиями принудить Россию к миру», — резюмировал Сибига.

Напомним, в конце июля Дональд Трамп сократил дедлайн для Кремля до 10-12 дней и предупредил о готовности ввести сокрушительные санкции, если Россия не согласится на мирное соглашение с Украиной.

Президент заявил, что «это отвратительно» — о действиях России против гражданской инфраструктуры Украины — и добавил, что войну нужно остановить. Если на протяжении восьми дней не произойдет прогресса, США собираются наложить санкции.

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При этом он добавил, что Соединенные Штаты на самом деле не участвуют в этой войне и не должны.

Однако спикер диктатора Путина Песков фактически подтвердил, что Кремль не согласится на требование прекращения огня и готовится к введению новых санкций.