Сибига поделился "рецептом" завершения войны в Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Getty Images

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что «рецепт» завершения полномасштабной войны России против Украины состоит из трех элементов.

Об этом министр заявил во время панельной дискуссии на Дубровницком форуме с участием премьер-министра Хорватии и министров иностранных дел Италии, Бразилии и Республики Того, передает пресс-служба МИД.

«Рецепт завершения войны состоит из трех элементов: привлечение и лидерства Соединенных Штатов, повышение цены дальнейшей агрессии для РФ благодаря санкциям и дальнейшей изоляции, а также усиление Украины», — заявил Сибига.

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Министр выразил надежду, что США введут новые санкции против РФ.

«Нужно также, чтобы 18-й санкционный пакет ЕС был синхронизирован с ними. Цель в том, чтобы принудить РФ к прекращению огня на море, суше и в воздухе», — добавил глава МИД.

Кроме того, он подчеркнул, что безопасность Украины неразрывно связана с трансатлантической безопасностью.

«Вчера прошло 4 месяца с тех пор, как Украина безусловно приняла предложение о полном прекращении огня. Сейчас время поиска дипломатического решения для достижения длительного мира. Украинский народ заслуживает мира», — отметил Сибига.

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Отдельно министр подчеркнул, что Украина инициирует новые шаги, направленные на лишение России источников финансирования ее военной машины.

«Украина инициирует шаги для дальнейшего лишения России возможностей финансировать ее военную машину. Поступления в российский бюджет в основном формируются за счет продажи нефти. Поэтому сегодня мы прежде всего нуждаемся в санкциях против РФ и усилении Украины», — отметил глава МИД.

Сибига также назвал инвестиции в оборонную промышленность Украины — вкладом в коллективную безопасность партнеров.

«Инвестиции в оборонную промышленность Украины — это инвестиции в коллективную безопасность наших партнеров. Украина со своим ежедневным боевым опытом и оборонной промышленностью уже сегодня делает вклад в эту коллективную безопасность», — заявил министр.

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Он также подчеркнул, что Украина заинтересована в завершении войны и восстановлении уважения к международному праву, территориальной целостности и суверенитета государств.

«Каждая страна в любой части мира нуждается в таком принципиальном подходе», — говорится в сообщении.

Напомним, Андрей Сибига ранее провел встречу с представителями Палаты представителей США. Основной темой переговоров стало усиление оборонного сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами, а также дальнейшие шаги для сдерживания российской агрессии.