Сибига "подловил" Орбана и Сиярто: скандал с венгерскими дронами набирает обороты

Андрей Сибига / © Facebook/Министерство иностранных дел Украины

Реклама

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на скандальное высказывание венгерского премьера Орбана, заявившего, что пролет «двух-трех-четырех венгерских дронов» на несколько метров — это «не проблема».

Об этом Сибига написал в соцсетях.

По словам министра, хорошая новость состоит в том, что Орбан признал: определенные дроны залетели в украинское воздушное пространство со стороны Венгрии. Также глава МИД «подколол» своего венгерского коллегу Сиярто, отрицавшего этот факт.

Реклама

«Министр Сийярто, как там ваш твит о „фейке“? Не очень хорошо прошел?» — с сарказмом заметил Сибига.

Однако плохая новость, по мнению Сибиги, заключается в том, что Орбан продолжает оставаться отравленным российской пропагандой.

«Мы с нетерпением ждем его мнения о государственном суверенитете и независимости, как только он избавится от зависимости от российских энергоносителей, что неоднократно отмечали президент США Дональд Трамп и европейские партнеры», — подытожил глава украинского МИД.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что военные зафиксировали заход в воздушное пространство страны дронов-разведчиков, которые могут быть венгерскими БпЛА.

Реклама

Министр иностранных дел Венгрии Сиярто резко опроверг информацию о зафиксированных украинскими военными дронах-разведчиках.

Однако впоследствии его шеф Орбан проговорился, что пролет «двух-трех-четырех венгерских дронов» на несколько метров — это «не проблема», поскольку с запада «никто атаковать не собирается».