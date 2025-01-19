Сибига позвонил Блинкену: что сказал на прощание

Глава украинского МИД выразил надежду, что новая администрация Белого дома продолжит поддержку Украины.
В воскресенье, 19 января, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пообщался по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который последний день находится в должности главы Госдепа перед сменой администрации в Белом доме.
О своем разговоре глава украинского МИД сообщил в сети Х.
По словам Сибиги, на прощание он поблагодарил Энтони Блинкена "за его решающую роль в переломный момент истории, который помог обеспечить выживание Украины как независимой, свободной и европейской нации".
При этом глава украинского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что новая администрация Белого дома продолжит поддержку Украины.
"Мы ценим наше стратегическое партнерство и полагаемся на постоянную поддержку новой администрации США", — написал он.
Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что новая администрация во главе с Дональдом Трампом имеет возможности для помощи Украине в достижении выгодного соглашения по завершению войны с Россией и установлению устойчивого мира.
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