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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Сибига предостерег от территориальных уступок России: история Украины и Польши уже показала последствия

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что территориальные уступки России не приведут к миру, а лишь привлекут агрессора к новым нападениям.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Андрей Сибига

Андрей Сибига / © Associated Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что попытки умиротворить Россию территориальными уступками будут только поощрять агрессора к новым нападениям. По его словам, опыт Украины и Польши доказывает опасность таких решений.

Об этом глава МИД написал в соцсети Х.

Сибига подчеркнул, что Россия снова пытается силой изменить европейские границы, уничтожить суверенное государство и навязать миру мнение, что агрессию можно вознаграждать территориями и безнаказанностью.

"Мы не должны повторять ошибки прошлого. Мир нельзя строить на уступках агрессору или решениях, принятых над главами наций, чье будущее оказалось под угрозой. Он требует силы, единства, сдерживания и уважения к международному праву", – заявил министр.

Глава украинской дипломатии также напомнил о годовщине начала Второй мировой войны и вторжении нацистской Германии и Советского Союза в Польшу в 1939 году после заключения пакта Молотова-Риббентропа.

По словам Сибиги, и Украина, и Польша хорошо знают, к каким трагическим последствиям может привести безудержный империализм.

Он подчеркнул, что нынешняя борьба Украины против российской агрессии имеет важное значение для безопасности всей Европы.

"Защищая Украину и обеспечивая справедливый и длительный мир, мы защищаем принцип, что агрессия никогда не должна быть выгодна", – подытожил Сибига.

Напомним, что ранее Сибига назвал единственное препятствие, которое блокирует мирные переговоры.

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