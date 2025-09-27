- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 207
- Время на прочтение
- 2 мин
Сибига предупредил о "зеркальных мерах" после скандального сообщения венгерского министра
Министр иностранных дел Украины заявил, что государство прибегло к «зеркальным» мерам в ответ на недружественные действия Венгрии.
Украина будет «зеркально» и твердо реагировать на любые заявления и действия, направленные против национальных интересов, украинского народа и главы государства . Уже приняты первые меры — трем чиновникам венгерской армии запрещен въезд на территорию Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире "1+1" в рамках национального телемарафона "Единые новости".
Пересечение границ дипломатии
Министр Сибига подверг резкой критике действия венгерской стороны, в частности высказывания главы МИД Венгрии Петера Сиярто.
«Она переходит границы. Я тоже публично отреагировал. Мы не то государство, которое будет позволять унижать наше достоинство или унижать наших военных или украинский народ и будем реагировать зеркально», — подчеркнул Сибига.
Он подчеркнул, что Венгрия пытается "демонизировать Украину" и сделала ее "главным фактором" своей избирательной кампании, пытаясь истолковать это своему народу.
Зеркальная реакция Украины
В ответ на недружественные действия и заявления Украина применила дипломатические меры.
«Мы объявили запрет въезда на территорию Украины трем чиновникам Венгерской армии — это первое», — сообщил глава МИД.
Сибига отметил, что украинская сторона владеет информацией о действиях Венгрии, направленных против Украины:
«Мы знаем, что они действуют против Украины скрыто и в открытую, и на международных площадках. Мы знаем, какие месседжи они передают международным партнерам. Мы знаем это, и это действительно недружественные месседжи по отношению к нашей стране. Конечно, мы будем реагировать зеркально».
Министр заверил, что у Украины есть серьезный потенциал для дальнейшего реагирования, и венгерская сторона это хорошо понимает. Он подытожил, что Украина не будет толеровать никаких действий, противоречащих украинским национальным интересам.
Напомним, Сиярто дерзко ответил на заявление Зеленского о шпионских дронах. Венгерский министр отрицает любую причастность Венгрии к воздушным инцидентам, буквально назвав украинского президента «сумасшедшим».