Сибига предупредил о "зеркальных мерах" после скандального сообщения венгерского министра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Getty Images

Украина будет «зеркально» и твердо реагировать на любые заявления и действия, направленные против национальных интересов, украинского народа и главы государства . Уже приняты первые меры — трем чиновникам венгерской армии запрещен въезд на территорию Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире "1+1" в рамках национального телемарафона "Единые новости".

Пересечение границ дипломатии

Министр Сибига подверг резкой критике действия венгерской стороны, в частности высказывания главы МИД Венгрии Петера Сиярто.

«Она переходит границы. Я тоже публично отреагировал. Мы не то государство, которое будет позволять унижать наше достоинство или унижать наших военных или украинский народ и будем реагировать зеркально», — подчеркнул Сибига.

Он подчеркнул, что Венгрия пытается "демонизировать Украину" и сделала ее "главным фактором" своей избирательной кампании, пытаясь истолковать это своему народу.

Зеркальная реакция Украины

В ответ на недружественные действия и заявления Украина применила дипломатические меры.

«Мы объявили запрет въезда на территорию Украины трем чиновникам Венгерской армии — это первое», — сообщил глава МИД.

Сибига отметил, что украинская сторона владеет информацией о действиях Венгрии, направленных против Украины:

«Мы знаем, что они действуют против Украины скрыто и в открытую, и на международных площадках. Мы знаем, какие месседжи они передают международным партнерам. Мы знаем это, и это действительно недружественные месседжи по отношению к нашей стране. Конечно, мы будем реагировать зеркально».

Министр заверил, что у Украины есть серьезный потенциал для дальнейшего реагирования, и венгерская сторона это хорошо понимает. Он подытожил, что Украина не будет толеровать никаких действий, противоречащих украинским национальным интересам.

Напомним, Сиярто дерзко ответил на заявление Зеленского о шпионских дронах. Венгерский министр отрицает любую причастность Венгрии к воздушным инцидентам, буквально назвав украинского президента «сумасшедшим».