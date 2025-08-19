ТСН в социальных сетях

Политика
318
Сибига прокомментировал массированный удар России по Украине: подробности заявления

Москва нанесла новые удары по Украине — пострадала инфраструктура и гражданские. Сибига отметил важность мира.

Автор публикации
Дарья Щербак
Андрей Сибига

Россия ночью совершила массированную атаку по Украине, применив 270 дронов, а также баллистические и крылатые ракеты. В результате ударов пострадала энергетическая инфраструктура, ранены среди гражданских.

Об этом заявил министр Андрей Сибига.

По его словам, действия Кремля свидетельствуют о нежелании России двигаться к миру. По его словам, удары произошли именно в то время, когда президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп вместе с лидерами Европы и НАТО работали в Вашингтоне по поиску путей завершения войны.

«Москва продолжает делать все вопреки миру: наносить новые удары и разрушения. Это еще раз доказывает, как важно прекратить убийства, достичь устойчивого мира и обеспечить надежные гарантии безопасности», — подчеркнул Сибига.

Он также отметил, что предстоящая встреча лидеров Украины, США и России может стать шансом реального прорыва в мирном урегулировании.

Напомним, возможная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина может пройти в Венгрии. После переговоров 18 августа в Вашингтоне и Дональд Трамп и Зеленский выразили надежду, что саммит станет шагом к трехсторонним переговорам с Путиным.

