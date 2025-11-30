Сибига прокомментировал решение Польши отменить встречу с Орбаном

Сибига поблагодарил Польшу за отмену встречи с Орбаном после визита в Москву / © Associated Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на новость о том, что президент Польши Кароль Навроцкий отменил двустороннюю встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за его визита в Москву.

Об этом говорилось в сообщении главы МИД Украины Андрея Сибиги.

Андрей Сибига высоко оценил шаг польского президента, назвав его «действительно хорошим решением».

Принципиальная позиция Польши

Свой комментарий Андрей Сибига разместил под публикацией об отмене встречи с Орбаном Навроцким. Он подчеркнул, что такое решение Варшавы имеет важное значение для европейского единства.

«Это действительно хорошее решение. Оно демонстрирует принципиальную позицию Польши и сильное чувство солидарности, подтверждая ее приверженность европейскому единству и безопасности в решающий момент. Спасибо, Польша», — написал Сибига.

Напомним, визит Орбана в Москву состоялся 28 ноября. Там он пожаловался главе РФ Путину на экономические потери от войны в Украине, а также предложил Венгрию как площадку для переговоров, заявив, что все якобы заинтересованы в мире.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что территория Украины должна быть поделена, потому что это якобы «единственное возможное долгосрочное решение».

Поэтому решение президента Навроцкого ограничить свой визит в Венгрию только участием в саммите Вышеградской группы объясняется визитом Виктора Орбана в Москву и его контекст. Как сообщил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, безопасность Европы зависит от солидарности, в том числе в энергетическом секторе.