Сибига заинтриговал сообщением в соцсети: министр провел телефонный разговор госсекретарем США

Глава МИД Украины Андрей Сибига в четверг, 3 сентября, провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. В ходе беседы обсуждались будущие "исторические решения".

Об этом министр иностранных дел Украины сообщил на своей странице в социальной сети X.

Сибига отметил, что поддерживает с Блинкеном "регулярный диалог", а сегодняшний разговор был продуктивным.

"В рамках нашего регулярного диалога состоялся продуктивный телефонный разговор с Энтони Блинкеном. Обсудили визит президента Зеленского в США и координацию дальнейших шагов, которые приведут к историческим решениям и приблизят нашу победу", – написал министр.

Напомним, бывший директор ЦРУ и экссекретарь Госдепа США Майк Помпео назвал "глупыми" ограничения союзников по ударам ВСУ дальнобойным оружием по территории страны-агрессора России. В Госдепе отмечают, что Украина может бить по России, но оружием собственного производства.

Читайте также: