Сибига рассказал, кто в Евросоюзе настоял предоставить Украине 90 млрд евро

Глава МИД Андрей Сибига / © Getty Images

Глава МИД Андрей Сибига прокомментировал решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. По его словам, определяющую роль в достижении договоренностей сыграли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Об этом глава МИД Андрей Сибига заявил в комментарии Новости.LIVE.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что принятие решения о финансовой поддержке со стороны лидеров ЕС является историческим моментом, который демонстрирует: России придется отвечать за совершенные преступления. Также, по его словам, это стало проявлением стратегического выбора европейских лидеров.

«Об этом говорили и президент Зеленский, и премьер-министр Польши: либо сегодня выбирать средства, либо в будущем платить кровью. Именно такая дилемма стояла перед европейскими лидерами, и я считаю, что Европа с ней справилась. Это ведь еще и о субъектности Европы, о сильных решениях, свидетельствующих о ее детерминации в борьбе с российским агрессором», — заявил Сибига.

Ранее сообщалось, что 19 декабря Евросоюз принял масштабное решение и выделил 90 миллиардов евро для поддержки Украины.

Мы ранее информировали, что британские власти отказались от идеи использования замороженных активов России для финансирования потребностей Украины в одностороннем порядке.