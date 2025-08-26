Сибига сделал новое заявление о встрече Зеленского и Путина

Владимир Путин и Владимир Зеленский. / © ТСН.ua

Реклама

Украина готова к дальнейшим шагам на пути к миру. В частности, по поводу переговоров украинского лидера Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путиным в любом формате.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в своем сообщении в Сети Х.

"Украина готова сделать следующие шаги к миру. Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любом формате и географическом регионе. Мы готовы покончить с убийствами и дать дипломатии шанс", - подчеркнул глава МИД.

Реклама

Сибига отмечает, что Москва не может бесконечно медлить с принятием конструктивных решений. По его словам, если Кремль в дальнейшем отказываться от переговоров, то страна-агрессорка должна столкнуться с последствиями: серьезным усилением санкций и усилением возможностей Украины.

"Мы все разделяем убеждение, что украинская армия является фундаментальным уровнем любых таких гарантий, поэтому ее максимальное укрепление является нашим главным приоритетом", - добавил он.

Напомним, несколько дней назад президент Владимир Зеленский заявил о том, что его встреча с "фюрером" Владимиром Путиным под угрозой срыва. По его словам, россияне делают все, чтобы такие переговоры не состоялись. Глава государства убежден, что именно на уровне лидеров должен решаться вопрос, чтобы завершить войну.

Между тем , Киев готов к переговорам в формате лидеров для решения ключевых вопросов войны.

Реклама