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Сибига сделал важное заявление о "коалиции желающих"
«Коалиция желающих» в поддержку Украины растет. Франция и Великобритания уже стали лидерами блока. Сибига анонсирует новые измерения сотрудничества.
«Коалиция желающих» — блок стран, которые пообещали поддержку Украине в войне — будет расширяться.
Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил журналистам в Брюсселе, сообщает «Бабель».
«Я убежден, что она будет расширяться. Сейчас у нас есть два лидера: Франция и Великобритания. И, безусловно, количество участников этой коалиции будет расти», — сказал глава МИД.
Он отметил, что в деятельности «коалиции желающих» могут появиться новые измерения.
«Одним из таких измерений будет сугубо военное — по линии генеральных штабов, и, возможно, другие измерения. Поэтому здесь выполняются необходимые внутригосударственные процедуры», — сказал Сибига.
Напомним, накануне министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что его страна готова стать частью «коалиции желающих» для поддержки и обеспечения безопасности Украины.