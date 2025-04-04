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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Сибига сделал важное заявление о "коалиции желающих"

«Коалиция желающих» в поддержку Украины растет. Франция и Великобритания уже стали лидерами блока. Сибига анонсирует новые измерения сотрудничества.

Автор публикации
Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Associated Press

«Коалиция желающих» — блок стран, которые пообещали поддержку Украине в войне — будет расширяться.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил журналистам в Брюсселе, сообщает «Бабель».

«Я убежден, что она будет расширяться. Сейчас у нас есть два лидера: Франция и Великобритания. И, безусловно, количество участников этой коалиции будет расти», — сказал глава МИД.

Он отметил, что в деятельности «коалиции желающих» могут появиться новые измерения.

«Одним из таких измерений будет сугубо военное — по линии генеральных штабов, и, возможно, другие измерения. Поэтому здесь выполняются необходимые внутригосударственные процедуры», — сказал Сибига.

Напомним, накануне министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что его страна готова стать частью «коалиции желающих» для поддержки и обеспечения безопасности Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
479
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