Сибига сделал заявление о намерениях Путина относительно "мира" в Украине

Россия не стремится к справедливому миру в войне в Украине. Кремль хочет Ялту-2 или Минск-3. РФ представляет угрозу безопасности стран Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, выступая на 31-м ежегодном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"Давайте осознаем два момента. Россия хочет Ялту-2 (Ялтинская конференция руководителя правительств Великобритании, США и СССР в Ливадийском дворце в феврале 1945-го — Ред) или по крайней мере Минск-3. Она хочет мир зон влияния, где применение силы диктует новые правила и новые границы. он.

По словам Сибиги, Украина хочет обрести справедливый мир и уважение к принципам для всех. Глава украинского МИД подчеркнул, что Киеву нужна геополитическая определенность по отношению к Украине как части евроатлантического сообщества.

"Это два подхода к будущему, которые решаются прямо сейчас в Украине. Мы должны действовать сейчас, чтобы это будущее наступило. Нам нужно ликвидировать "серые зоны", потому что Россия превращает их в зоны влияния", — констатировал министр.

Россия не является партнером, она является самой большой угрозой общей безопасности, говорит Сибига.

"Участие России в ОБСЕ является угрозой для сотрудничества в Европе. И оно таким и останется. Россия углубляет сотрудничество с Ираном и Северной Кореей, вмешивается в Грузию, Молдову, Западные Балканы и другие государства и ведет гибридную войну против Европы", — отметил глава МИД. Украины.

Как сообщалось, Андрей Сибига вышел из зала перед началом выступления Сергея Лаврова, главы МИД РФ. Вслед за министром иностранных дел Украины зал оставили еще ряд иностранных министров и дипломатов.

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