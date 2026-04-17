Сибига сделал заявление о самом сложном периоде отношений Украины с США

Флаги США и Украины / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о завершении самого сложного этапа в отношениях между Киевом и США. Украина приветствует американские усилия по приближению мира.

Об этом сообщил украинский МИД.

«Наиболее сложный период нашего двустороннего дипломатического трека с США уже позади. Нам удалось решить этот трек правильно и прагматично с уважением к позициям друг друга», — сказал Сибига.

Реклама

Он также подчеркнул, что Украина имеет весомые аргументы в международном диалоге.

«Украина действительно имеет карты», — сказал министр.

Кроме этого, он выразил поддержку усилиям США, направленным на достижение справедливого и всеобъемлющего мира.

К слову, 14 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер подтвердили намерение посетить Украину. Точная дата визита пока неизвестна и зависит от готовности американской стороны, поскольку сейчас их внимание сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке.

Реклама

Заметим, Зеленский также отметил, что президент США Дональд Трамп изначально занимает нейтральную позицию, не становясь на сторону Украины или России. Украинский лидер подчеркнул, что отсутствие давления со стороны Вашингтона на Москву лишает агрессора страха. Зеленский также не видит сигналов от США относительно стремления к участию в трехсторонних переговорах вместе с европейскими странами.