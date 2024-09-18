Сибига сообщил детали освобождения Усика в аэропорту Кракова

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил детали увольнения Александра Усика в аэропорту Кракова.

Об этом идет речь в сообщении МИД Украины в социальных сетях.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского мы немедленно отреагировали на задержание Александра Усика в Кракове и способствовали его увольнению. Детали мне сообщил наш Генконсул. Мы считаем такие действия непропорциональными и недопустимыми по отношению к нашему чемпиону и пришлем соответствующую ноту польской стороне", — заявил дипломат.

На видео, обнародованном украинскими дипломатами, видно, что Сибига общается с подчиненными и Усиком:

– Вы мне четко подтвердили, что вас уволили и что вы дальше следуете беспрепятственно.

– Слава Богу мы здесь. Всё хорошо. Ждем.

- Вы должны на месте уладить все формальности, чтобы там не было никаких моментов", — побеседовал министр по ситуации в Польше.

Министр координировал действия украинских дипломатов, находясь на границе Украины и Румынии, куда глава МИД сейчас идет со своим первым зарубежным визитом.

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Напомним, поздно вечером 17 сентября украинский боксер Александр Усик был арестован в аэропорту Кракова, о чем свидетельствует видео, которое выложил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк.

Жена боксера Александра Усика Екатерина уже прокомментировала задержание своего мужа в аэропорту Кракова. По ее словам, беспокоиться не стоит. "Ничего криминального", – написала она.

Добавим, что Усик впервые прокомментировал задержание в аэропорту Кракова. Ситуацию он назвал недоразумением.

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