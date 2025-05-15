- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1901
- Время на прочтение
- 1 мин
Переговоры в Турции: Сибига провел первые встречи
Андрей Сибига провел ключевые переговоры с главами МИД Франции, Германии и Польши.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главами МИД Франции Жан-Ноелем Барро, Германии Иоганном Вадефул и Польши Радославом Сикорским в формате Веймар+.
Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.
«Я еще раз подчеркнул преданность Президента Зеленского продвижению мирных усилий и проинформировал наших партнеров о последних событиях на поле боя и на дипломатическом фронте», — говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что давление на Москву должно усиливаться, однако он отметил, что параллельно необходимо укреплять Украину.
«Мы скоординировали наши следующие шаги, продолжили сотрудничество с Соединенными Штатами и усилия, направленные на обеспечение долгосрочного мира и безопасности в Украине и во всей Европе», — заявил Сибига.
Напомним, глава МИД встретился с Госсекретарем США в Турции.