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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Переговоры в Турции: Сибига провел первые встречи

Андрей Сибига провел ключевые переговоры с главами МИД Франции, Германии и Польши.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Встреча глав МИД Украины, Германии, Польши и Франции

Встреча глав МИД Украины, Германии, Польши и Франции / © Facebook Андрея Сибиги

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главами МИД Франции Жан-Ноелем Барро, Германии Иоганном Вадефул и Польши Радославом Сикорским в формате Веймар+.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.

«Я еще раз подчеркнул преданность Президента Зеленского продвижению мирных усилий и проинформировал наших партнеров о последних событиях на поле боя и на дипломатическом фронте», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что давление на Москву должно усиливаться, однако он отметил, что параллельно необходимо укреплять Украину.

«Мы скоординировали наши следующие шаги, продолжили сотрудничество с Соединенными Штатами и усилия, направленные на обеспечение долгосрочного мира и безопасности в Украине и во всей Европе», — заявил Сибига.

Напомним, глава МИД встретился с Госсекретарем США в Турции.

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