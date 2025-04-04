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Сибига встретился с госсекретарем США Рубио: о чем говорили
Глава МИД подтвердил заинтересованность Украины в развитии взаимовыгодных инвестиций и сотрудничестве с США в сфере минеральных ресурсов.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с государственным секретарем США Марком Рубио в штаб-квартире НАТО.
Об этом Сибига сообщил в соцсети Х.
«Я встретился с Марком Рубио в штаб-квартире НАТО и подтвердил решительную приверженность Украины мирным усилиям. Мы приветствуем лидерство США в этом вопросе», — отметил Сибига.
Также министр подчеркнул, что Киев предпринял конкретные шаги для достижения мира, в то время как Россия продолжает затягивать этот процесс. Также он проинформировал Рубио о нарушении Россией энергетического перемирия.
Отдельно стороны обсудили возможности взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества, в частности, в сфере добычи полезных ископаемых. Министр подчеркнул, что это может стать основой дальнейшего укрепления партнерства между Украиной и США.
Ранее Сибига сообщил, что Украина уже начала консультации с США по поводу текста соглашения о полезных ископаемых.