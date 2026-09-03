Сибига заинтриговал заявлением о мирных переговорах: детали

Андрей Сибига. / © Facebook/Министерство иностранных дел Украины

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Украина может выйти на новый этап мирных переговоров. В ближайшее время ожидается новая динамика в переговорном процессе.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время брифинга

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По его словам, геополитические реалии таковы, что окончания агрессии РФ «нереалистично достигнут без американской стороны». Сибига подчеркнул, что контакты Киева с переговорщиками от США «остаются регулярными, диалог не прерывался».

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«С возвращением активной политико-дипломатической фазы во многих столицах мира у нас будет новая динамика в мирных усилиях. Поэтому следите за новостями, — заявил глава МИД.

Мирные переговоры — последние новости

«Фюрер» РФ Владимир Путин заявил, что «шанс на урегулирование» войны, которую начал в Украине, существует. В то же время, добавил он, «договориться между собой» Киев и Москва, а другие страны «могут только поддержать и помочь».

В то же время, украинский посол в Турции Нариман Джелял говорит, что сейчас переговоры Украины и РФ «на паузе». По его словам, в этом виновата Москва, потому что «нежелание договариваться».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дерзко высказалась об ультиматумах Кремля для мира. По ее словам, Москва согласится на переговоры только при условии заключения «надежного мирного плана», который будет гарантировать, что Украина якобы больше не будет представлять угрозу для РФ.

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