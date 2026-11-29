Джаред Кушнер / © Associated Press

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Заявления спецпредставителя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в отношении российского диктатора Путина повлекли за собой волну критики среди украинских и европейских политиков.

Об этом сообщает издание Politico.

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В интервью подкасту MD Meets Кушнер положительно отозвался о Путине, приписав ему сдержанность из-за того, что Россия не применила ядерное оружие.

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Кроме того, представитель американской администрации назвал главу Кремля «гроссмейстером политики». В то же время, полномасштабную российскую агрессию против Украины он описал как «опосредованное противостояние, в котором Европа финансирует и вооружает Украину против России».

Подобные высказывания вызвали резкую реакцию в украинском политикуме.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по внешней политике Александр Мережко заявил, что подобная риторика представляет серьезную угрозу для украинских интересов и безопасности США.

«Это очень опасно не только для Украины, но и для безопасности и национальных интересов Соединенных Штатов. Я уже давно утверждаю, что Виткофф и Кушнер нужно заменить. Они смотрят на Украину даже не как бизнесмены, ищущие соглашения с Россией, а глазами самого Путина», — заявил Мережко.

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По информации Politico, наибольшее недовольство в Киеве повлекло за собой трактовку Кушнером войны как опосредованного конфликта между Европой и Россией.

Народная депутат от партии «Слуга народа» Галина Янченко считает, что такая позиция искажает реальную картину российской агрессии и игнорирует самостоятельность Украины в противостоянии с РФ.

«Это полное искажение реальности, которое, среди прочего, отрицает статус Украины как независимого игрока. Создается впечатление, что в этом интервью Джаред Кушнер определенным образом выступал как адвокат России», — заявила Янченко изданию.

Критика в адрес спецпредставителя Трампа прозвучала также от европейских политиков, поддерживающих Украину.

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В частности, депутат Бундестага и эксперт по внешней политике Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявил, что Соединенные Штаты не выполняют роль беспристрастного посредника, а оказывают одностороннее давление на Украину.

«За Трампа США находятся на стороне России», — заявил немецкий политик.

В свою очередь, глава комитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн назвала утверждение Кушнера об опосредованной войне «чистой кремлевской пропагандой».

Она также выразила сомнение в возможности воспринимать американского представителя как нейтрального участника переговорного процесса после таких заявлений.

Политика не добавила, что Белый дом, похоже, «скорее, сидел на коленях у Путина, чем работал над достижением справедливого мира».

В то же время в Белом доме не ответили на запросы Politico относительно критики высказываний Кушнера и администрации Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что в США разнесли мирный план команды Трампа для Украины и провели исторические параллели.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп предположил, что его жене, первой леди Мелании Трамп, следовало поручить ведение переговоров по урегулированию войны в Украине от имени Соединенных Штатов.

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