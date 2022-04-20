"Сигнал для России": Зеленский сообщил, что 18 посольств уже возобновили работу в Киеве

"Сигнал для России": Зеленский сообщил, что 18 посольств уже возобновили работу в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на сегодняшний день в разном формате в Киеве уже работают 18 иностранных представительств.

Глава государства подчеркнул, что в Киеве возобновили работу представительство Евросоюза и посольства дружественных государств.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении 20 апреля.

"Это один из тех сигналов, которые нужны, чтобы сказать России, что нет альтернативы миру. Нет альтернативы прекращению войны и обеспечению полной безопасности для Украины. Чем больше дипломатических представительств вернется к работе в нашей столице, тем сильнее будет этот важный сигнал", – сказал украинский президент.

Он также указал перечень государств, чьи представительства работают в Киеве: Италия, Иран, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Святой Престолл, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Франция, Чехия, Эстония и другие.

"В ЕС идет подготовка шестого санкционного пакета", - обращение Владимира Зеленского за 20 апреля

Напомним, тем временем в ответ на объявление работников российских загранучреждений персонами нон грата РФ высылает дипломатов из Австрии, Бельгии и Нидерландов.

Читайте также: