«Сигнал о поддержке агрессии»: Украина жестко отреагировала на возвращение России в Венецианский биеннале

Флаг РФ / © pixabay.com

Реклама

Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на информацию об участии России в 61 Венецианской биеннале, заявив, что такое решение может стать «опасным сигналом поддержки агрессии».

В МИД подчеркнули, что Венецианская биеннале является одной из самых авторитетных художественных платформ мира и не должна становиться площадкой для отбеливания военных преступлений России, ежедневно совершаемых против Украины.

В ведомстве напомнили, что с 2014 года Россия системно уничтожает культурное наследие Украины, в нарушение норм международного гуманитарного права и положения Гаагской конвенции 1954 года.

Реклама

По данным украинской стороны, с начала полномасштабного вторжения:

погибли 346 художников и 132 украинских и иностранных медийщика;

повреждены или разрушены 1707 памятников культурного наследия;

пострадали 2503 объекта культурной инфраструктуры, из которых 558 полностью уничтожены.

Кроме того, российские оккупанты незаконно вывезли по меньшей мере 35 482 музейных предмета, а более 2,1 миллиона культурных объектов остаются на временно оккупированных территориях под угрозой уничтожения или незаконного перемещения.

Общие потери культурной отрасли Украины уже превышают 31 млрд долларов, а прямые убытки составляют более 4,2 млрд долларов.

В МИДе также отметили, что Россия активно использует культуру как инструмент политического влияния и пропаганды.

Реклама

В качестве примера в ведомстве привели слова директора российского музея «Эрмитаж» Михаила Пиотровского, ранее назвавшего культурные проекты России за рубежом «спецоперацией».

Особую обеспокоенность в Украине вызывает и информация о связях комиссарши российского павильона Анастасии Карнеевой с российским военно-промышленным комплексом.

«В этом контексте допуск представителей России к международным художественным событиям недопустим», — заявили в МИД.

Украина призвала организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение об участии России и сохранить принципиальную позицию, демонстрируемую в 2022–2024 годах после начала полномасштабного вторжения.

Реклама

Россия на Венецианской биеннале

После четырехлетнего перерыва Россия планирует вернуться на Венецианский биеннале. Представитель РФ по вопросам международных культурных обменов и бывший министр культуры Михаил Швыдкой заявил, что Россия «никогда и не покидала» это событие.

В то же время Министерство культуры Италии заявило, что решение об участии России принял Фонд Венецианской биеннале, а не правительство страны.

В ведомстве подчеркнули, что не поддерживают такое решение, но продолжают помогать Украине восстанавливать культурное наследие, поврежденное в результате российских обстрелов.

Реакция художественного сообщества

Против возвращения России на биеннале выступает и часть международного культурного сообщества.

Реклама

В частности, российская антипутинская феминистическая группа Pussy Riot планирует выступить в Венеции с протестом против участия России в выставке.

Кроме того, культурологиня Божена Пеленская опубликовала петицию к президенту Венецианской биеннале с требованием пересмотреть решение по участию РФ.

В открытом письме отмечается, что еще в марте 2022 года организаторы биеннале заявляли об отказе от сотрудничества с российскими государственными учреждениями и делегациями, пока идет война.

По мнению авторов обращения, участие России в международных культурных событиях во время войны неизбежно имеет политическое значение и может способствовать легитимизации агрессии.