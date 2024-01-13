"Сигнал Путину": что пишут западные СМИ о визите Сунака в Киев

Большинство текстов в иностранных медиа накануне были посвящены визиту британского премьер-министра Риши Сунака в Киев, во время которого Великобритания и Украина подписали беспрецедентное стратегическое соглашение о безопасности.

The Washington Post пишет, что этот визит Сунака и подписанное с Украиной соглашение посылают сигнал Владимиру Путину, что помощь Украине не закончится. Сунак привез Украине очень своевременную поддержку.

"Важно, чтобы Россия видела, что мы не идем, что мы будем с Украиной не только сегодня, не только завтра, но и в долгосрочной перспективе", – сказал Сунак.

Великобритания и так является одним из самых преданных партнеров Украины, но этот визит был очень своевременным – он состоялся именно тогда, когда Россия снова активизировала воздушные атаки, а США и ЕС не могут договориться о помощи, отмечают журналисты.

Поддержка Украины стала центральным вектором внешней политики Великобритании после ухода из ЕС. Это дало Лондону возможность продемонстрировать свое отличие от других европейских правительств.

"Украина не одинока и Украина никогда не будет сама. Путин может думать, что сможет пережить нас, но он ошибается", ― подчеркнул Риши Сунак в Киеве.

Что предполагает соглашение

Соглашение официально закрепляет поддержку, которую Британия оказывала и будет оказывать безопасности Украины, в частности, обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество.

"Первое, что в целом делает это соглашение — оно формализует те договоренности по безопасности, которые у нас сейчас есть. Второе гарантирует, что эта поддержка долгосрочна, чтобы Россия понимала, что мы остаемся вместе с Украиной", — сказал Сунак.

Премьер Британии пояснил также, что есть третий компонент, предотвращающий новое нападение после завершения текущей войны.

Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, уточнил, что соглашение предусматривает время на консультации с партнерами в случае повторения российской агрессии.

"Это формализованное обязательство наших партнеров. Если будет повторение агрессии Российской Федерации, предусмотрен соответствующий период, в течение которого мы консультируемся с нашими партнерами по этому соглашению", — сказал Зеленский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский и Сунак подписали историческое соглашение! Первые подробности!

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