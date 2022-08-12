"Сигнал Путину": президент Словении считает, что ЕС отреагировал недостаточно жестко на аннексию Крыма

Европа недостаточно жестко отреагировала на агрессию диктатора Владимира Путина в 2014 году, когда РФ аннексировала украинский Крым.

Впрочем, когда путинские войска начали войну в Украине 24 февраля 2022 года, западные страны не хотели повторять ошибок. Именно поэтому в тот же день был принят "жесткий пакет санкций" против Москвы.

Такое мнение высказал президент Словении Борут Пахор, в интервью Anadolu.

"Это был плохой сигнал президенту Путину, что он может делать все, что хочет, с незначительными последствиями для своих действий", – сказал Пахор.

Словенский лидер уверен, что российский диктатор не ожидал такой солидарности европейских стран. Более того — Пахор признал: сам был удивлен и разочарован полномасштабным российским вторжением в Украину 24 февраля.

"Разочарован, потому что я очень много вложил как президент, как премьер-министр Словении, чтобы иметь отличные отношения с Россией и президентом Путиным", — пояснил он.

Как сообщалось, эксдепутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев рассказал, что единственный человек, который высказался открыто против войны в Совбезе, это был Дмитрий Козак — заместитель руководителя администрации президента России.

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