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Сикорский дал совет Путину, которого беспокоит помощь Украине

Сикорский дал совет Путину, которого беспокоит помощь Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский / Фото: Associated Press

Если Россия хочет остановить военную помощь Украине, то должна начать с себя – такой ответ Сикорского Путину на его ультиматум.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал требование президента России Владимира Путина о приостановке мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ для прекращения огня.

Об этом министр написал в соцсети Х.

Сикорский посоветовал России отказаться от военной помощи со стороны Северной Кореи и Ирана, если ее "беспокоит" западная помощь Украине во время потенциального перемирия.

"Если Россия озабочена иностранными военными поставками во время предлагаемого прекращения огня с Украиной, она может взять на себя инициативу, отказавшись от поставок иранских беспилотников и северокорейских артиллерийских боеприпасов", – говорится в сообщении главы польского МИД.

Напомним, президент России Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о согласии на временное частичное прекращение огня при определенных условиях. Среди них – Украина не будет проводить мобилизацию и не будет получать оружие. Сам Трамп заверил, что не общался с Путиным о прекращении помощи Украине.

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