Радослав Сикорский / © Associated Press

Реклама

Только Китай может вынудить Российскую Федерацию прекратить огонь из Украины. Пекин едва ли не единственный, кто влияет на Москву.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает The Guardian .

Сикорский говорит, что глава китайского МИД Ван И заверил в том, что якобы КНР "решительно поддерживает прекращение огня".

Реклама

"Но, конечно, одних слов недостаточно, необходимо давление на Россию, чтобы перемирие стало возможным. И я лично считаю, что Китай – единственная страна, которая действительно может заставить Россию согласиться на прекращение огня в этой войне", – подчеркнул Сикорский.

По его словам, РФ настолько зависит от Пекина и у него "очень мощный рычаг влияния". Впрочем, открыт вопрос в том, захочет ли Пекин им воспользоваться.

Польский министр вспомнил о событиях в Казахстане в январе 2022-го, когда Москва вмешалась во внутренние дела страны. Тогда, говорит Сикорский, "Пекин сказал Москве выйти, иначе они прекратят торговлю и Россия действительно ушла".

Напомним, ранее представитель китайского МИД Го Цзякунь назвал очень неожиданную причину войны в Украине. Якобы ее повлекли за собой противоречия в сфере безопасности в Европе, которые должны урегулировать европейские страны. «Перевод ответственности» на Китай не решит проблем.

Реклама