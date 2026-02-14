Сикорский назвал главное условие завершения войны в Украине

Радослав Сикорский / © Getty Images

Ключевым фактором, который определит победителя в развязанной Россией войне, станет ресурсная выносливость сторон. Судьбу противостояния решит «кто первый сломается» под давлением экономических и военных обстоятельств.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает The Guardian.

Что Путин вкладывает в слово «мир»

Польский дипломат предостерег от иллюзий по «мирным» заявлениям кремлевского диктатора. По его словам, любые разговоры Москвы о переговорах сводятся к требованию полного смирения.

«Путин говорит, что хочет мира, и в определенном смысле… каждый диктатор и каждый завоеватель хочет мира: если вы сдадитесь и капитулируете, у вас будет мир. Но вопрос в том, при каких условиях», — подчеркнул Сикорский.

Он подчеркнул, что Кремль категорически не воспринимает существование Украины как суверенного государства. Россия готова терпеть только «провинциальную версию» украинской культуры, но никогда не смирится с Украиной как отдельной политической нацией, имеющей собственную историю и внешнюю политику.

Главным вопросом текущей фазы войны Сикорский считает соревнование по выносливости.

«Вопрос в этой войне: кто первым сломается?» — отметил министр.

Он высоко оценил действия Вооруженных Сил Украины, успешно держащих оборону. Несмотря на постоянные атаки, российские продвижения остаются незначительными в общем масштабе боевых действий.

Сикорский выразил уверенность, что избранная Москва тактика террора не сработает. Удары по украинской энергетической инфраструктуре и гражданским объектам не принесут России желаемой победы, поскольку история войн доказывает: террор населения в тылу редко приводит к политическому коллапсу обороняющейся страны.

В то же время проблемы начинают накапливаться у самого агрессора.

«Итак, настоящий вопрос состоит в том, когда у Путина закончатся ресурсы для ведения этой войны. А трещины в российской экономике начинают проявляться», — резюмировал глава МИД Польши.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус в интервью NTV высказывал мнение, что ресурсы России для ведения войны против Украины постепенно иссякают.

По его словам, было бы странно, если бы РФ смогла поддерживать интенсивность боевых действий еще долгое время. В то же время он отмечал необходимость усиления экономического давления на Кремль.

Писториус подчеркивал, что одним из ключевых шагов должно стать полное прекращение поступлений в российский бюджет от продажи газа и нефти, ведь именно эти средства, по его словам, являются источником финансирования войны.