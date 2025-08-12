Сикорский назвал главную первопричину войны в Украине

Cинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский / © Associated Press

Первопричиной войны в Украине является русский империализм.

Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью BBC.

«На самом деле, я даже согласен с россиянами в том, что нужно решать глобальные причины этой войны. И, по моему мнению, это российский империализм, то, что Владимир Путин наделил себя правом решать, кто может, а кто не может быть нацией, и в каких границах», — сказал Сикорский.

Глава польского МИД предостерег, что Путин может нарушить любую договоренность.

«Почему вы думаете, что если он заключит новое соглашение, он сдержит слово?» — спросил он.

Сикорский напомнил, что российский диктатор уже подписывал с Украиной соглашение, гарантировавшее международно признанные границы, и которое обе страны ратифицировали в 2004 году.

Он также подчеркнул, что простое перемирие не решит проблему.

«Мы все хотим мира, но это должен быть справедливый мир. А чтобы добиться справедливого мира, мы должны добиться уступок от России. Россия должна ограничить свои военные цели», — подчеркнул Сикорский.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность заключения мирного соглашения между Украиной и РФ, подчеркнув, что решение зависит от обеих сторон.

Мы ранее информировали, что запланированные на пятницу переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным являются победой на многих фронтах для Кремля.