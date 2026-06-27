Сикорский назвал лишение Зеленского польского ордена «неадекватным»

Радослав Сикорский / © Associated Press

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Решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла было ошибкой, поскольку оно унизило главу государства, ведущего войну.

Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью TVN24.

По словам главы польской дипломатии, дипломатический конфликт возник после того, как Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Сил специальных операций наименование в честь Героев УПА. Сикорский отметил, что украинская сторона должна была учесть историческую чувствительность Польши.

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«Да, УПА боролась против советской власти, но она тоже убивала поляков. Так что, возможно, найдем солдатам лучшее название. К примеру, возьмем конкретного героя, который боролся против советской оккупации», — сказал министр.

В то же время глава МИД Польши признал, что решение президента Кароля Навроцкого о лишении Зеленского награды было непропорциональным ответом.

«Наш ответ также был неадекватным, потому что унизил лично президента Украины. Если бы меня спросил президент Навроцкий, я бы посоветовал что-нибудь другое. Эквивалентом могло бы быть, например, переименование аэропорта в Ясенке в аэропорт жертв УПА, и тогда все было бы уравновешено», — сказал глава польской дипломатии.

Сикорский предостерег, что такие шаги фактически лишили польскую сторону возможности вести конструктивный диалог с президентом ныне противостоящей российской агрессии страны.

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Кроме того, он обратил внимание на будущие вызовы, связанные с вступлением Украины в Европейский Союз.

Глава польского МИД напомнил, что переговорный процесс является лишь одним из этапов евроинтеграции, ведь финальный договор о вступлении Украины в ЕС потребует подписи президента Польши.

«Я хотел бы увидеть, какие аргументы использует украинская сторона, чтобы убедить президента Польши ратифицировать договор, ведь у нас это подпись главы государства», — подчеркнул Сикорский.

Ранее сообщалось, что города-партнеры в Польше начали отказывать Ивано-Франковску в оздоровлении украинских детей.

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Мы ранее информировали, что бывший маршалок Сейма Польши Марек Кухцинский, эксминистр обороны Мариуш Блащак и бывший глава МИД Збигнев Рау отказываются от украинских государственных знаков отличия.

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