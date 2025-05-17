Сикорский назвал страну, которая могла бы "поставить Путина на место"

Радослав Сикорский. / © Associated Press

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Китай – это та страна, которая могла бы поставить на место кремлевского "фюрера" Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Tagesspiegel.

Сикорский отмечает, что "поставить Путина на место" и прекратить русско-украинскую войну может Пекин.

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"Россия сейчас является экономическим вассалом Китая", – пояснил польский политик.

По его словам, если бы Китай пригрозил торговым эмбарго, то Москва была вынуждена подчиниться. Впрочем, "пока это кажется маловероятным" добавил Сикорский.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск после разговора с президентом США Дональдом Трампом 16 мая заявил, что "нас ждут тяжелые дни". Польский премьер считает, что требования РФ неприемлемы не только для Украины, но и для всего демократического мира.

Кроме того, представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что РФ требовала "недопустимые вещи" в Стамбуле. По его словам, прозвучал ряд требований, которые Украина считает неприемлемыми. Впрочем, о чем говорилось, он не уточнил.

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Дата публикации 07:10, 17.05.25 Количество просмотров 26 Трамп о переговорах в Турции: не считает Путина препятствием к миру!