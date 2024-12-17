Сикорский назвал страну, которую следует принудить к мирным переговорам

США и странам Европы следует принуждать к мирным переговорам между Киевом и Москвой именно Российскую Федерацию, а не Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Брюсселе, пишет DW.

"Распределение задач должно быть таким, чтобы и Соединенные Штаты, и Европейский Союз помогли Украине достичь лучшей переговорной позиции для потенциальных будущих переговоров, к которым следует поощрять и принуждать агрессора, а не жертву", — сказал Сикорский.

Польский министр отмечает, что Европейскому Союзу нужно "еще больше мобилизоваться" на фоне предстоящего прихода к власти администрации Дональда Трампа.

Также глава МИД Польши Сикорский заверил, что во время председательства Польши в Совете ЕС санкции против России будут только усиливать.

Напомним, ранее президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что Украине придется пойти на территориальные уступки для завершения войны.

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