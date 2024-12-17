Сикорский назвал страну, которую следует принудить к мирным переговорам

Евросоюз и Соединенные Штаты должны помочь Украине добиться лучшей переговорной позиции.
США и странам Европы следует принуждать к мирным переговорам между Киевом и Москвой именно Российскую Федерацию, а не Украину.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Брюсселе, пишет DW.
"Распределение задач должно быть таким, чтобы и Соединенные Штаты, и Европейский Союз помогли Украине достичь лучшей переговорной позиции для потенциальных будущих переговоров, к которым следует поощрять и принуждать агрессора, а не жертву", — сказал Сикорский.
Польский министр отмечает, что Европейскому Союзу нужно "еще больше мобилизоваться" на фоне предстоящего прихода к власти администрации Дональда Трампа.
Также глава МИД Польши Сикорский заверил, что во время председательства Польши в Совете ЕС санкции против России будут только усиливать.
Напомним, ранее президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что Украине придется пойти на территориальные уступки для завершения войны.
Читайте также:
- Трамп заявил, что против ударов вглубь РФ: у Путина отреагировали
- В Польше заявили о близкой перспективе прекращения огня в Украине
- У Путина заявили о желании "полноценного мира": циничное заявление из Кремля