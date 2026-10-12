Сикорский назвал условие, без которого завершить войну в Украине не удастся

Радослав Сикорский / © Associated Press

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В Польше считают, что попытки завершить войну между Россией и Украиной будут иметь успех только тогда, когда основное влияние направят на страну-нападающую, а не на потерпевшую сторону.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, оценивая соответствующие инициативы президента США Дональда Трампа.

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В Варшаве поддерживают стремление остановить войну, но подчеркивают: давить нужно именно на агрессора.

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«В Польше мы считаем, что эти усилия принесут плоды только в том случае, если давление будет оказываться на агрессора, а не на жертву агрессии», — отметил Сикорский.

Война в Украине — последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. По его словам, договоренность вступает в силу немедленно , а обе стороны уже согласились ее соблюдать.

Однако впоследствии Владимир Зеленский заявил, что объявление Дональда Трампа об энергетическом перемирии стало для него новостью.

По данным источников Kyiv Independent, администрация Дональда Трампа оказывает давление на украинское военно-политическое руководство, требуя прекратить атаки на НПЗ в России.

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