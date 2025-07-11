Сикорский обрадован изменением риторики Трампа по отношению к Кремлю, но есть одно "но"

Радослав Сикорский / © Associated Press

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Очень приятно слышать, президент США Дональд Трамп начинает говорить о том же, о чем говорят европейские лидеры в течение последних шести месяцев.

Так министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал смену риторики главы Белого дома в сторону России, сообщает RMF FM.

"Настоящим испытанием станет то, примут ли США новый пакет санкций", - подчеркнул польский министр.

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По словам Сикорского, с соседями лучше дружить, но агрессор Россия сама решила, что является врагом для Европы. Также, заметил он, в современной РФ пропагандируют "фашистскую и имперскую идеологию", готовят общество к агрессии. Именно поэтому у Польши есть основания для опасений.

"Если сосед нападает на другого соседа, который расположен рядом с нами, это влечет последствия. Если Россия шпионит, засылает сюда поджигателей, угрожает нам, в частности ядерным оружием, то Россия решила, что она является врагом Запада", - добавил Радослав Сикорский.

Напомним, издание FT пишет, что "фюрер" РФ Владимир Путин хочет вечной войны и власти. Диктатор решительно настроен достичь своей конечной цели – покорить Украину любой ценой. Хвалявшийся президент США Дональд Трамп может завершить войну через 24 часа, теперь должен обсудить перспективу длительного конфликта.

На фоне нежелания РФ к переговорам Дональд Трамп заявил, что договорился с НАТО по поставкам американского вооружения в Украину через Альянс. Согласно его заявлению, НАТО полностью покроет стоимость этого вооружения. В Москве не очень обрадовались этому событию.

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Дата публикации 07:47, 09.07.25 Количество просмотров 413 Разговор Трампа с путиным обернулся для Украины невиданным обстрелом. Что известно на утро?