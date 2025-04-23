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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Сикорский обратился к России и дал совет режиму Путина

Польский политик сравнил нынешний режим в РФ с Советским Союзом.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Радослав Сикорский.

Радослав Сикорский. / © Associated Press

Россия должна ответить за свои преступления в Украине , а также забыть о фантазии о влиянии в Восточной Европе.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает PAP .

"Российский империализм - наш враг. Такова наша нынешняя политика в отношении режима Путина. Другой не будет", - высказался политик.

Он вспомнил, как во времена СССР русские построили в Варшаве посольство, которое выглядело как резиденция губернатора. Впрочем, отмечает Сикорский, времена изменились.

"Вы больше никогда не будете править здесь. Ни в Киеве, ни в Вильнюсе, ни в Риге, ни в Таллине, ни в Кишиневе. Вам что, мало земли? Одиннадцать часовых поясов и все равно мало?", - заявил польский министр.

Сикорский рекомендовал Москве заняться управлением тем, что по международному праву находится в пределах их границ.

"Вместо того чтобы фантазировать о том, как отвоевать Варшаву, позаботьтесь о том, удержите ли вы Хайшенвай (так Китай официально называет Владивосток - Ред.)", - заявил Радослав Сикорский.

Напомним, премьер-министр Канады Марк Карни назвал страны-угрозы для мира. В его списке оказался Китай.

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