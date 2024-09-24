Сикорский объяснил, что заставит диктатора Путина закончить войну

Когда российский "фюрер" Владимир Путин признает, что не сможет достичь своих целей, вероятно тогда может завершиться война в Украине. Впрочем, пока диктатор "не пришел к такому выводу"

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью MSNBC.

"Эта война закончится, только когда Путин решит, что вторжение было ошибкой и он не достигнет своих целей приемлемой ценой. И он еще не на этом этапе", — высказался министр.

Сикорский отмечает, что экономика Путина и "его способность посылать сотни тысяч россиян насмерть не безграничны". По его словам, если союзники не остановятся на достигнутом, эту войну можно окончить, восстановив международное право и международные границы. Впрочем, говорит глава польского МИД, для достижения мира обе страны должны отвести войска на свои международно признанные границы.

"У Украины есть собственная оборонная промышленность, которой не хватает ресурсов, имеющая определенные свободные мощности, и несколько миллиардов долларов могли бы им очень помочь, чтобы Путин понял, что он не может победить", — подчеркнул он.

Кроме того, Сикорский подчеркнул: вторжение Украины в Курскую область перенесло войну на территорию России, а потому "даже российские пропагандисты начинают понимать, что все идет не так, как планировалось".

Напомним, Зеленский сообщил, что может ускорить завершение войны уже в следующем году. По его словам, "План победы" поможет на практике принудить Россию к миру.

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