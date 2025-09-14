- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 242
- Время на прочтение
- 1 мин
Сикорский объяснил, почему не сработают гарантии безопасности для Украины
По его мнению, военные гарантии безопасности должны стать на защиту Украины, однако «желающих воевать с Россией» сейчас нет.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сомневается, что обсуждаемые гарантии безопасности для Украины сработают в случае нового российского вторжения.
Об этом он сказал во время Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, пишет «Европейская правда».
Он пояснил, что идея гарантий безопасности заключается в том, чтобы сдерживать Россию от нового нападения. По такой концепции войска гарантов безопасности должны стать на защиту Украины.
Однако, по словам Сикорского, «желающих воевать с Россией» пока нет.
«То есть если мы предоставляем гарантии безопасности Украины — мы говорим, что можем начать войну против России. И я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией — может начать это прямо сейчас. Но я ничего не вижу желающих», — добавил он.
Вместо переговоров о гарантиях безопасности, Сикорский призвал сосредоточиться на военной помощи Украине.
Он также отметил, что у Украины «уже есть гарантии, пусть они и называются „заверениями“ в Будапештском меморандуме».
