Радослав Сикорский / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сомневается, что обсуждаемые гарантии безопасности для Украины сработают в случае нового российского вторжения.

Об этом он сказал во время Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, пишет «Европейская правда».

Он пояснил, что идея гарантий безопасности заключается в том, чтобы сдерживать Россию от нового нападения. По такой концепции войска гарантов безопасности должны стать на защиту Украины.

Реклама

Однако, по словам Сикорского, «желающих воевать с Россией» пока нет.

«То есть если мы предоставляем гарантии безопасности Украины — мы говорим, что можем начать войну против России. И я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией — может начать это прямо сейчас. Но я ничего не вижу желающих», — добавил он.

Вместо переговоров о гарантиях безопасности, Сикорский призвал сосредоточиться на военной помощи Украине.

Он также отметил, что у Украины «уже есть гарантии, пусть они и называются „заверениями“ в Будапештском меморандуме».

Реклама

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что война в Украине закончилась быстрее, если бы Китай не помогал России воевать.