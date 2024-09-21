Сикорский оправдался за свое неоднозначное заявление о передаче Крыма

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его предложение отдать Крым под мандат ООН для проведения референдума прозвучало в рамках гипотетической дискуссии.

Об этом сообщает издание Onet.

Польский министр подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность Украины, а он неоднократно это подчеркивал. По его словам, у Варшавы нет сомнений в своей поддержке Украины.

"С другой стороны, на конференции была гипотетическая дискуссия между экспертами в режиме off the record, где мы рассматривали, как реализовать предложения самого президента Зеленского о том, как вернуть Крым. Он говорил о дипломатических действиях", – рассказал глава польского МИД.

Напомним, ранее Сикорский сделал заявление о передаче Крыма под мандат ООН и подготовить к "честному референдуму". По его словам, Киев и Москва не смогут договориться о мире без демилитаризации Крыма.

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