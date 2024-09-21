Сикорский оправдался за свое неоднозначное заявление о передаче Крыма

Варшава поддерживает территориальную целостность Украины.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его предложение отдать Крым под мандат ООН для проведения референдума прозвучало в рамках гипотетической дискуссии.
Об этом сообщает издание Onet.
Польский министр подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность Украины, а он неоднократно это подчеркивал. По его словам, у Варшавы нет сомнений в своей поддержке Украины.
"С другой стороны, на конференции была гипотетическая дискуссия между экспертами в режиме off the record, где мы рассматривали, как реализовать предложения самого президента Зеленского о том, как вернуть Крым. Он говорил о дипломатических действиях", – рассказал глава польского МИД.
Напомним, ранее Сикорский сделал заявление о передаче Крыма под мандат ООН и подготовить к "честному референдуму". По его словам, Киев и Москва не смогут договориться о мире без демилитаризации Крыма.
Читайте также:
- Зеленский назвал имя политика, от которого зависит план победы Украины
- Лукашенко сделал громкое заявление о "сотрудничестве" с Украиной: что он придумал
- У Путина прокомментировали заявление Столтенберга об ударах по России