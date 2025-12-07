Сикорский отправил Маска на Марс

Радослав Сикорский / © Associated Press

Американский миллиардер Илон Маск спровоцировал новую волну критики в Европе после резких высказываний по Евросоюзу . Все началось с того, что Еврокомиссия оштрафовала его платформу X на 120 млн. евро за нарушение правил прозрачности. В ответ Маск опубликовал серию сообщений, в которых заявил, что ЕС нужно ликвидировать, а суверенитет вернуть отдельным странам.

Позже он добавил, что европейская бюрократия «душит народ Европы», а впоследствии совершил еще один провокационный пост:

"Нужно ли долгое время, когда ЕС будет?" («Сколько еще времени до того, как ЕС исчезнет?»)

Это сообщение быстро набрало миллионы просмотров и вызвало волну реакций политиков.

Самым громким стал ответ министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который написал в ответ Маску:

Go to Mars. There's no censorship of Nazi salutes there.»

(«Лети на Марс. Там нет цензуры нацистских поздравлений.»)

Его комментарий собрал более 15 тысяч предпочтений, став одной из самых популярных реакций на высказывания миллиардера.

Спор между Маском и ЕС продолжается на фоне восходящей критики по поводу работы X, которую европейские регуляторы обвиняют в распространении дезинформации и нежелании соблюдать правила.

Напомним, более 75% акционеров Tesla поддержали беспрецедентный компенсационный пакет для Илона Маска, который может сделать его первым в мире триллионером.