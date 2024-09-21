Сикорский отреагировал на информацию СМИ о "споре" с Зеленским

Глава польского МИД Радослав Сикорский прокомментировал информацию в СМИ о споре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Разногласия между политиками произошли 13 сентября во время визита Сикорского в Киев, сообщило польское издание Onet.

По его словам, между соседями "иногда возникают проблемные вопросы". Вместе с тем, министр иностранных дел Польши подчеркнул, что Варшава поддерживает Украину оружием, финансами и гуманитарной помощью.

"Мы нуждаемся в более оживленных и даже более интенсивных контактах с Украиной для ее вступления в Европейский Союз, и мы также рассчитываем на то, что Украина также проявит чувствительность к нашим требованиям", — заявил Радослав Сикорский.

Информация СМИ о напряженной встрече Зеленского и Сикорского

Польские медиа Onet и Wprost сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский "удивил" польскую делегацию своим тоном общения с главой МИД Польши Радославом Сикорским во время встречи в Киеве 13 сентября. По информации источников журналистов, атмосфера на встрече была напряженной и "близкой к ссоре".

"Именно Зеленский с самого начала должен был навязать плохой тон в разговоре. Он обвинил Польшу в том, что не поддерживает свою страну в переговорах о вступлении в Европейский Союз. Слова Сикорского о том, что наша страна (Польша – Ред.) пыталась присоединиться в ЕС десятилетия, а срок, предложенный его администрацией, нереалистичен, были напрасными", – говорилось в сообщении Wprost.

Читайте также:

Радослав Сикорский: Почему ЕС задерживает военную помощь Украине?