Сикорский оценил экономический эффект для Польши от украинцев

Радослав Сикорский. / © Associated Press

Реклама

Победа Украины в войне станет победой Польши. Российский диктатор Владимир Путин стремится не к миру, а к капитуляции Украины.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский во время выступления в сейме, сообщает «Укринформ».

«Атаки на гражданское население, жилые дома, школы, поезда или больницы являются грубым нарушением основополагающих норм международного права. Путин стремится не к миру, а к капитуляции», — подчеркнул польский министр иностранных дел.

Реклама

По его словам, если бы Украина проиграла, то российская угроза для Польши значительно увеличится. Именно поэтому, подчеркнул Сикорский, важно помогать Украине.

«Представим, что было бы, если бы танки Путина остановились в Медице у Перемышля. На укрепление обороны собственной территории нам пришлось бы тратить гораздо больше, чем сегодня стоит помощь Украине», — подчеркнул он.

Сикорский также сообщил, что Польша сегодня является вторым по объему поставщиком товаров в Украину.

Украинцы в Польше

Кроме того, он заявил о том, что благодаря проживающим в Польше украинцам в 2024-м польский ВВП вырос почти на 100 млрд злотых. По его словам, «уровень экономической активности взрослых иммигрантов из Украины даже выше, чем среди поляков». Министр также отметил, что украинцы основали в Польше более 120 тысяч фирм.

Реклама

«Эти предприятия уже много лет увеличивают наш товарооборот с Украиной, а в мирное время их роль только возрастет», — отметил он.

Напомним, ранее Сикорский предупредил о новой угрозе Кремля - в случае поражения Украины в войне. По его словам, не только Польша станет следующей целью страны-агрессорки, а Россия станет прямой угрозой всему восточному флангу НАТО.

В то же время, говорит глава МИД Польша, Варшава отреагирует на вторжение России, а также ожидает, что Североатлантический совет «соберется и активирует план действий в чрезвычайных ситуациях». Он подчеркнул, что страна присоединилась к НАТО для совместной обороны.