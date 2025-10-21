Сикорский ответил, что может ждать самолет Путина над Польшей

Радослав Сикорский. / © Associated Press

Реклама

Самолет российского фюрера Владимира Путина могут принудительно посадить для ареста, если он пролетит над воздушным пространством Польши на пути в Венгрию.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Reuters.

"Я не могу гарантировать, что независимый польский суд не прикажет правительству сопроводить такой самолет для передачи подозреваемого суда в Гааге", - подчеркнул глава польского МИД.

Реклама

Он напомнил, что ордер Международного уголовного суда в 2023 году обязывает государства-члены суда арестовать Путина, если он вступит на их территорию.

"Я думаю, что российская сторона осознает это. Если этот саммит состоится, надеемся, с участием жертвы агрессии, самолеты полетят по другому маршруту", - высказался Сикорский.

Как сообщалось, страна НАТО – Болгария заявила, что готова предоставить самолету Путина коридор для полета в Будапешт. Болгарский министр иностранных дел Георгий Георгиев заявил, мол, когда прилагаются усилия для достижения мира, если условием для этого является проведение встречи, "то логичнее всего, чтобы такая встреча была организована всеми возможными способами".

Напомним, издание Air Live сообщило, что маршрут диктатора РФ в Венгрию должен обходить почти все государства-члены ЕС - хотя сама страна принадлежит к этому блоку. Перенаправленный маршрут полета может составлять около 5000 км и увеличит время примерно на 3 часа по сравнению с прямым маршрутом протяженностью 1500 км.

Реклама