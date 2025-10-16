Сикорский ответил, стоит ли союзникам бояться эскалации после передачи Tomahawk Украине

Радослав Сикорский / © Associated Press

Опасения союзников относительно возможной эскалации войны в Украине из-за передачи ВСУ дальнобойных ракет Tomahawk безосновательны.

Такое мнение высказал Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает The Guardian.

По его словам, не стоит беспокоиться о реакции России на возможное усиление украинского вооружения. Ведь, говорит Сикорский, страна-агрессорка угрожала эскалацией после передачи Украины и другого вооружения от партнеров.

"Каждый раз, когда мы намеревались предоставить Украине новые ракеты, новые виды оружия, кто-то говорил: "Не делайте этого, это приведет к эскалации. Не присылайте танки. Не давайте им истребители МиГ. Не передавайте им F-16. Не давайте им ракеты HIMARS, не давайте им ракеты ATACMS". И каждый раз Россия была вынуждена подстраиваться”, - высказался польский министр.

Сикорский считает такое оружие важным для украинских войск, ведь они могли бы применить Tomahawk для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые ранее уже становились целями БпЛА. Дипломат подчеркнул, что большая территория России не позволяет иметь достаточно средств противовоздушной обороны для защиты всех объектов.

Также, по словам Сикорского, Украина добилась успеха в сокращении производственных мощностей РФ по добыче нефти.

"Когда вы преуспеваете, вы должны его усилить", - подчеркнул он.

Напомним, президент США Дональд Трамп готовит сенсационный план финансирования ВСУ. Глава Белого дома работает над созданием фонда победы Украины, который будет финансироваться за счет новых тарифов на Китай. Он поручил министру финансов Скотту Бессенту обсудить этот план с европейскими коллегами перед визитом президента Украины Владимира Зеленского.