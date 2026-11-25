Радослав Сикорский / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 25 ноября заявил, что пока не будет высылать российского посла. Вопрос об этом шаге встал после падения российских ракет на польской территории и нового нарушения воздушного пространства дроном.

Об этом Сикорский сказал в интервью Trójka Польского радио.

Реклама

Главу польского МИД спросили, достаточно ли резкой дипломатической ноты в ответ на повторные враждебные действия России. По предложению выслать ее посла Сикорский ответил, что такой вариант возможен, однако указал на последствия для польского представителя в Москве.

Реклама

«Тогда они вышлют нашего. Это один из вариантов, но пока мы не будем его применять», – сказал министр.

В то же время Сикорский призвал Россию прекратить нападения.

«Мы ждем, что Россия опомнится, перестанет нападать на своих соседей и перестанет усиливать этот государственный терроризм», — заявил он.

Москва же отвергла ответственность за ракетные инциденты в Польше. Посол государства-агрессора Георгий Михно назвал польские обвинения якобы бездоказательными и обвинил Варшаву в разжигании антироссийских настроений.

Реклама

Спикер польского МИД отверг эти возражения. По сообщению Notes from Poland, он подчеркнул, что российское происхождение ракет бесспорно и Москва прекрасно знает об этом. Польские следователи установили, что на территорию страны попали три российские ракеты, изготовленные в Московской области.

Почему Польша вызвала российского посла

Ракеты упали на польской территории во время массированного российского обстрела Украины. Кроме этого, 23 ноября, во время очередной атаки на Украину российский беспилотник нарушил воздушное пространство Польши.

24 ноября Михно вызвали в польский МИД и вручили дипломатическую ноту с протестом из-за ракетных инцидентов. В ведомстве подчеркнули, что действия России угрожают безопасности польского воздушного пространства, гражданам страны и ее союзникам по НАТО.

Новости партнеров

Новости партнеров