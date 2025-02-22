Сикорский после встречи с Рубио высказался об отношении США о мире в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио во время визита в Вашингтон.

Об этом сообщает издание RMF FM.

В начале встречи Рубио и Сикорский вопреки традиции не сделали никаких заявлений. Уже после переговоров встречи глава польской дипломатии заявил, что "это был мощный разговор близких союзников". В частности, она касалась войны в Украине.

На вопрос о том, какова тактика США относительно войны в Украине Сикорский ответил, что у него "сложилось впечатление, что США заинтересованы в длительном мире".

Что касается вероятных гарантий безопасности для Киева, то цель состоит в том, чтобы "Украина могла решать свое будущее", отметил Сикорский. В то же время, по его словам, вопрос размещения европейских войск в Украине в его разговоре с Рубио не поднимался.

Напомним, вицеканцлер Германии и кандидат в канцлеры от "Зеленых" Роберт Габек заявил, что Двусторонние переговоры США и России в Саудовской Аравии об Украине без ее участия — это не что иное, как "измена и империализм".

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