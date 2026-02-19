- Дата публикации
Сикорский предупредил о новой угрозе Кремля: что известно
Министр подчеркнул, что Украина сможет воевать еще три года.
Польша станет следующей целью агрессорки России — в случае поражения Украины в войне. Более того, Кремль будет прямой угрозой для всего восточного фланга НАТО.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics.
Мы считаем, что если Путин завоюет Украину, мы будем следующими. Такое уже случалось раньше. Именно поэтому мы тратили 2% ВВП на оборону в течение 20 лет, а сейчас тратим 4,7%… Знаете, мы будем лучше есть траву, чем снова станем российской колонией», — сказал польский министр.
Вероятно, Сикорский имел в виду периоды истории Польши, когда страна находилась под российскими властями — во времена империи и СССР.
Он выразил мнение о том, что Украина сможет воевать еще три года, потому что имеет на это ресурсы. Впрочем, «фюрер» РФ Владимир Путин не выдержит этот срок.
«Украина планирует трехлетнюю войну, а эти колониальные войны обычно продолжаются примерно 10 лет. Я не думаю, что Путин сможет выдержать еще три года», — подчеркнул глава польского МИД.
По его словам, Европейский Союз должен обладать собственным оборонным потенциалом, чтобы «не приходилось обращаться в США в каждой чрезвычайной ситуации».
Напомним, ранее Радослав Сикорский заинтриговал ответом на вопрос о том, как Польша отреагирует на вторжение России. По его словам, страна присоединилась к Североатлантическому альянсу для совместной обороны. Именно поэтому Варшава ожидает, что Североатлантический совет «соберется и активирует план действий по чрезвычайным ситуациям».