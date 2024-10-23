Сикорский пригрозил выдворить из Польши посла РФ: в чем дело

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в гибридных атаках на его страну и пригрозил выдворить посла этого государства.

Об этом министр сказал в эфире TVP Info.

Сикорский обвинил Россию в распространении дезинформации, кибератаках на учреждения и компании, незаконном пересечении польской границы и диверсиях по всей стране.

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Глава МИД напомнил, что в Польше уже ввели ограничения на передвижение российских чиновников, "чтобы усложнить им действия, несовместимые с их дипломатским статусом". Так, сотрудники посольства РФ в Варшаве могут ездить только по Мазовии, а консулы – только по своим округам.

"Если мы выгоним посла, они, конечно, сделают то же самое. Этого еще не было, но если диверсии продолжатся, это нельзя исключать", – сказал Сикорский.

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Он выразил надежду, что россияне опомнятся и реакция Польши остановит дальнейшие акты гибридной войны.

"Мы знаем, что планируют россияне, поэтому посылаем решительный сигнал: прекратите это", – твердо заявил министр.

К слову, в середине октября Сикорский заявил, что "в ближайшие недели" на севере Польши будет открыта база противоракетной обороны НАТО. Он также вел переговоры, "чтобы системы ПРО могли сбивать и российские ракеты, направленные на Польшу".

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