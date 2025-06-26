Сикорский рассказал, что может обрушить режим Путина / © Associated Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что новая гонка вооружений может привести к краху режима Владимира Путина, как это в свое время произошло с Советским Союзом.

Об этом он заявил в интервью СМИ, которое цитирует NTV.

По словам Радослава Сикорского, Кремль ведет очень дорогую войну против Украины. При этом он угрожает Западу. Поэтому Запад вынужден больше тратить на свою оборону.

«Путин должен понять, что он идет по пути Брежнева. Он сам когда-то сказал, что Советский Союз развалился, потому что тратил слишком много на вооружение, и сейчас он делает то же», — подчеркнул Сикорский.

Он добавил, что «из экономики размером с Техас Путину придется выжать еще больше средств на оборону. Надеемся, с таким же результатом для режима, но скорее».

Гонка вооружений: уроки истории

Обострение стратегического соперничества между Западом и Россией стремительно усилилось после полномасштабного вторжения в Украину. Оно охватывает развитие ядерного, гиперзвукового и кибероружия, а также дроновых технологий.

Как и во время Холодной войны, новая гонка вооружений истощает экономики.

Напомним, российские банки стоят на пороге серьезного кризиса. Эксперты прогнозируют возможный банковский коллапс уже к апрелю 2026 года, если экономическая ситуация не улучшится. Главная причина — рост количества «плохих» кредитов, которые клиенты не могут вернуть.