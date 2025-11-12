Сикорский рассказал, сколько еще может продолжаться война в Украине

Радослав Сикорский / © Associated Press

Украина готовится к трехлетнему периоду активных боевых действий. А международные партнеры планируют обеспечить ее всеми необходимыми ресурсами, в том числе за счет замороженных российских активов.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Новости.Live .

По словам Сикорского, российский президент Владимир Путин может не выдержать столь продолжительной войны. Польский министр подчеркнул, что союзники готовятся финансировать сопротивление Украины в течение этого периода, используя, в частности, конфискованные средства РФ.

«Украина планирует трехлетнюю войну, а такие колониальные войны обычно продолжаются около 10 лет, и я не думаю, что Путин сможет выдержать еще три года, а мы собираемся обеспечить Украину средствами для сопротивления еще на три года из замороженных российских активов», — заявил Радослав Сикорский.

Отдельно глава МИД Польши отметил рост самостоятельного оборонного потенциала Украины: «Украина сейчас производит почти половину своих дронов и крылатых ракет на собственной территории».

Сикорский также подверг критике первоначальные расчеты Кремля, отметив, что Путин недооценил силу сопротивления Украины и возможности Запада.

«Путин недоработал. Мы думали, что у него вторая армия мира, а он думал, что это будет прогулка на три дня. Прошло больше 10 лет, а он до сих пор воюет на Донбассе. Я бы не назвал это победой», — подытожил польский министр, намекая на общую продолжительность российской агрессии, начиная с 2014 года.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал европейские страны планировать долговременную поддержку Украины, по меньшей мере, на три года. Именно в такой период, по словам дипломата, рассчитывает Киев.

Также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял в разговоре с CNN, что Владимир Путин прекратит войну против Украины, только когда признает, что не может победить.