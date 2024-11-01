Сикорский резко ответил Зеленскому на скандальное заявление о МиГах

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который накануне напомнил о своей просьбе к Варшаве о передаче истребителей МиГ.

Комментируя слова Зеленского по поводу отказа Польши передавать Украине МиГи, глава польского МИД указал на объемы оказанной его страной помощи, а также тот факт, что Россия угрожает и Польше.

Об этом пишет Polsat News.

"Среди стран, которые помогают Украине, если принимать во внимание военную, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь и помощь для украинских беженцев, Польша сделала для Украины больше в отношении ВВП, чем любая другая страна", — сказал Сикорский.

Глава польского МИД напомнил, что через восточную границу стоят "почти 300 наших танков, много тяжелой техники, а также самолеты".

"Мы пытаемся помочь, но мы также являемся прифронтовой страной. Нам также угрожает Россия, и не все возможно", – добавил Сикорский.

Напомним, Украина договорилась с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о направлении в Польшу самолетов Альянса, чтобы Варшава смогла передать Киеву старые истребители МиГ-29. Однако Варшава нашла причину не делать этого.

"Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да. Объединились ли вокруг Польши другие страны и сказали: да мы соседи, мы будем сбивать и самолетами, и ПВО? Нет. Когда они решили МиГами не сбивать эти ракеты, мы попросили, так передайте нам МиГи, они будут у нас стоять где-то на Западной Украине и будут сбивать", — рассказал президент Зеленский.

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