Сикорский резко прокомментировал удары РФ по Украине и сделал тревожное предупреждение

Радослав Сикорский / © Getty Images

Реклама

Умышленные удары, которые Российская Федерация наносит по гражданской инфраструктуре Украины — это военное преступление. «Фюрер» РФ Владимир Путин не является человеком мира.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления в Давосе.

«Люди в Украине зависят от теплоцентралей для отопления и электроэнергии. Когда тепло и электроэнергия не поступают, приходится сливать воду из радиаторов, и тогда их жилье становится непригодным для проживания», — подчеркнул польский министр.

Реклама

Он акцентировал внимание на том, что наблюдается массовый отток людей из основных населенных пунктов. В частности, из столицы Киева.

«Эти люди ничем этого не заслужили», — подчеркнул Сикорский.

Он также подчеркнул, что нынешние действия сейчас могут спровоцировать повторную агрессию в будущем.

«Если Украина не окажется в пределах защищенных границ в результате соглашения, мы посеем зерна следующей войны», — заявил глава польского МИД.

Реклама

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий в Давосе заявил, что скандал вокруг Гренландии не перекрыл Украину. Он назвал полномасштабное вторжение РФ самым важным вопросом, с которым сейчас сталкиваются Польша, восточный фланг НАТО и «весь свободный мир».

В то же время премьер Дональд Туск сделал острое заявление, отметив недопустимость политики уступок для Европы. По его мнению, европейская уверенность в себе жизненно важна потребность, без которой невозможно противостоять современным вызовам.